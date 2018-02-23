أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار سعر الدولار





رانيا فزاع

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية استقرار جماعى ، على ختام التعاملات أمس الخميس وثبت سعر كلا من الريال السعودى اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى ، والدينار الكويتى ، كما استقر سعر الدولار الأمريكى على حالة الانخفاض التى شهدها أمس بعد ثبات دام فترة خلال الأيام الماضية

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى ، ننشر أسعار العملات التى جاءت كالتالى .

سعر الدولار فى مصر

ثبت سعر الدولار اليوم فى تعاملات اليوم الجمعة ، مسجلاً متوسط سعر بلغ 17.61 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع ، وفقاً للبنك المركزى المصرى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6178 جنيه للشراء

17.7520 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.59 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً ، 21.56 جنيه للشراء ، و 21.77 للبيع ، وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 24.37 جنيه للشراء 24.66 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى

ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا 58.61 للشراء ، و 59.07 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر الريال السعودى ، على سعر إغلاق تعاملات الأمس ، بالغاً 4.69 جنيه للشراء ، 4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى .