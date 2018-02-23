video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار سعر الدولار

الجمعة، 23 فبراير 2018 11:10 ص
أسعار العملات اليوم الجمعة واستقرار سعر الدولار عملات ارشيفية




رانيا فزاع
إضافة تعليق

سجلت أسعار العملات  اليوم الجمعة أول أيام العطلة الأسبوعية استقرار جماعى ، على ختام التعاملات أمس الخميس وثبت سعر كلا من الريال السعودى اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى ، والدينار الكويتى ،  كما استقر سعر الدولار الأمريكى  على حالة الانخفاض التى شهدها أمس بعد ثبات دام فترة خلال الأيام الماضية 

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى ، ننشر أسعار العملات التى جاءت كالتالى .

سعر الدولار فى مصر

 

 ثبت سعر الدولار اليوم فى تعاملات اليوم الجمعة ، مسجلاً متوسط سعر بلغ  17.61 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع ، وفقاً للبنك المركزى المصرى.

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

   17.6178 جنيه للشراء

 17.7520 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

 سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.59 جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

 سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.63 جنيه للشراء

17.73  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

 17.62  جنيه للشراء

17.72  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.63 جنيه للشراء

 17.73 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

  ثبت سعر اليورو أمام الجنيه اليوم ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً ، 21.56 جنيه للشراء ، و 21.77 للبيع ،  وفقا لاخر تحديثات البنك الأهلى.

 سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 استقر سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى ، على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 24.37 جنيه للشراء 24.66 جنيه للبيع ، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى

 ثبت سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى ،  على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، مسجلا 58.61 للشراء ، و 59.07 جنيه للبيع ، بحسب بيانات البنك الأهلى .

سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر الريال السعودى ، على سعر إغلاق تعاملات الأمس ، بالغاً 4.69 جنيه للشراء ، 4.71 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 22-2-2018 والعملة السعودية تواصل الاستقرار

سعر اليورو اليوم الخميس 22-2-2018 والعملة الأوروبية تتراجع أمام "المصرية"

اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى



لا تفوتك
أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

أهداف محمد صلاح = 13 نقطة لليفربول والمربع الذهبى

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

ننشر أبرز الملامح المقرر إدخالها على مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

عمرو وردة فى حوار لـ"اليوم السابع" بعد الاعتداء المسلح: عشت أصعب ليلة فى حياتى.. لن أرحل عن اليونان وأحلم بقيادة أتروميتوس لليوروباليج.. محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم.. وكوبر يستحق البقاء فى تدريب منتخب مصر

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

دفتر أحوال المواطن.. أهالى قرية سنهور بكفر الشيخ يشكون تغير لون ورائحة مياه الشرب.. قارئ يناشد الصحة بعلاج أخيه على نفقة الدولة.. وشكاوى من تلال القمامة بترعة المريوطية.. وانتشار الحفر أعلى كوبرى الأميرية

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

تأهل على فرج ونور الشربينى للدور الثانى لبطولة ويندى سيتى المفتوحة للاسكواش

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة غدًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة