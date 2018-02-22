3.5 مليون دولار تعويض لأسرة أمريكى أسود قتلته شرطة واشنطن





(رويترز)

قال مسؤولون أمريكيون، إن سلطات مدينة واشنطن ستدفع 3.5 مليون دولار لتسوية دعوى أقامتها أسرة أسود أعزل قتلته الشرطة بالرصاص عام 2016.

وفجر مقتل تيرانس سترلينج، الذى صدم بدراجته النارية سيارة شرطة بعد مطاردة، مظاهرات فى العاصمة الأمريكية وسط مشاعر غضب بسبب مقتل سود برصاص الشرطة فى أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة.

وقال مورييل باوسر رئيس بلدية واشنطن فى بيان "بموت تيرانس سترلينج المأساوي، فقدت أسرة ابنا حبيبا وأخا، لذا كان من واجبنا التعبير عن قدر من التعاطف مع أسرته... وهذه التسوية خطوة فى ذلك الاتجاه".

وقال حسن ميرفى محامى أسرة سترلينج عبر الهاتف إن الأسرة تشعر بالرضا لأن السلطات أخذت الأمر بجدية بالغة.

وامتنع مدعون العام الماضى عن توجيه اتهامات إلى الضابط برايان ترينر الذى أطلق الرصاص.

ووجدت هيئة مراجعة تابعة للشرطة أن إطلاق النار لم يكن مبررا وأوصت بإقالة ترينر الذى طالب بجلسة ستعقد فى أبريل نيسان. ولا يزال ترينر فى إجازة إدارية مدفوعة الأجر.

وكان سترلينج يقود دراجة نارية بسرعة فائقة عندما تخطى الإشارات الحمراء وأوقفه ترينر وضابط آخر عند تقاطع طرق. وأطلق ترينر النار على سترلينج بعد أن صدم سيارة الشرطة.

وقال الادعاء إن تحليل دم سترلينج أظهر أن مستوى الكحول به كان تقريبا مثلى الحد القانونى المسموح به، كما أظهر وجود المادة النشطة فى القنب.