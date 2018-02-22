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24 فبراير النطق بالحكم على المتهم بدهس 4 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ

الخميس، 22 فبراير 2018 06:01 م
24 فبراير النطق بالحكم على المتهم بدهس 4 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ احد ضحايا حادث الدهس




كتب - محمد سليمان
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قررت محكمة جنايات كفر الشيخ دائرة مطوبس، برئاسة المستشار شريف الوليلي، حجز محاكمة المتهم بدهس 4 أفراد من أسرة واحدة، مما تسبب فى وفاتهم، وذلك لجلسة 24 فبراير للنطق بالحكم.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بدهس ووفاة كلا من أم نجاح محمد سلام ، واثنين من ابنائها وهم محمد، ورشاد العباسي، بالإضافة الى احد أفراد العائلة محمد ابو خميس طالب بالصف الثالث الإعدادي، وبين أن المتهم لا يحمل رخصة قيادة، بالإضافة إلى عدم وجود رخصة للسيارة، واعترف المتهم فى تحقيقات نيابة مطوبس انه يعمل تباع ولا يحمل رخصة وكذلك المركبة.

وأكد المتهم فى اعترافاته انه فر هاربا عقب مشاهدته للمجنى عليهم ولم يبادر لإنقاذهم أومساعدة المصابين، كما كشفت معاينة موقع الحادث عن  خروج السيارة عن مسارها الطبيعي ودخل في المسار المقابل مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين ليلة زفاف شقيقتهم الكبرى.

 

 

 


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