23.8 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر فى 8 محافظات





كتب إسلام سعيد

شهدت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع 14 عقدا جديدا لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية فى 8 محافظات (القاهرة، والفيوم، والمنيا، وبنى سويف، وقنا، وسوهاج، وأسوان والبحيرة).

قامت بالتوقيع نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهي الصغر مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات.

وقالت نيفين جامع إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 23.8 مليون جنيه وفرها جهاز تنمية المشروعات من خلال عدة اتفاقيات تمت اتاحتها نتيجة لجهود وزارة التعاون الدولى وهى اتفاقية "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" واتفاقيتى "تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين"، "SAIL" الممولتين من الصندوق الدولى للتنمية (الايفاد)، ومن المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 2380 مشروع متناهى الصغر مما يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات الثمانية على أن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات وذلك بهدف دعمهن اقتصادياً واجتماعياً.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ذات الكفاءة والخبرة والمنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول الى الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم على إقامة مشروعات متناهية فى الصغر توفر لهم فرص عمل وتحسن مستواهم المعيشى.