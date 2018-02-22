11 ألف مهندس بأسيوط يختارون نقيبهم فى انتخابات التجديد النصفية.. غدا





أسيوط - محمود عجمى

أنهت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، مساء اليوم الخميس، استعداداتها لانتخابات رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشُعب الهندسية، والتى سوف تبدأ فى العاشرة من صباح غد الجمعة.

وقال المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إنه تم تجهيز المقر الانتخابى بـ10 لجان انتخابية موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الناخبين، للتسهيل على الناخبين فى سرعة الإدلاء بأصواتهم، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابى.

وأكد "عليوة" وجود لجنة نظام بالنقابة لمنع وقوع أى مشكلات أثناء العملية الانتخابية، وأنه تم التنسيق مع مديرية أمن أسيوط للدفع بقوات تأمينية، كما تم التنسيق مع الدفاع المدنى لإحضار سيارة إطفاء أمام النقابة، كذا التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف خلال مدة الانتخابات تحسبًا لحدوث أى طارئ.

وكشف محمد الفرغل، سكرتير اللجنة، أنه تم توفير 33 صندوقًا انتخابيًا شفافًا وتوزيعها على اللجان الانتخابية، مع وجود لجنة للاستعلام الإلكترونى عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد، ليقوم بتسليم البيان للقاضى داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته، مع توفير عدد من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2017، والذى يمنع بدونه المشاركة فى التصويت حتى فى حالة إحضار بطاقة الرقم القومى أو كارنيه لعام سابق.

وأوضح سكرتير اللجنة أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة فى الانتخابات هم 11195 مهندسًا، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2017 حتى مساء اليوم الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء غد الجمعة، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوى حتى قبيل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.

يُذكر أن انتخابات نقابة المهندسين ستبدأ فعالياتها غدًا الجمعة بأسيوط، ويتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس النقابة الفرعية، وهم عبد الحكيم عليان عبد العليم، النقيب الحالى، وعماد عونى، وأحمد عبد الرسول، ونعمان الحاوى، وعلى عضوية مجلس الإدارة يتنافس 13 مهندسًا بقسم الكهرباء ليتم اختيار 3 فقط منهم بمجلس الإدارة، كما يتنافس فى قسم مدنى 11 مهندسًا على مقعدين فقط، كما يتنافس 7 مهندسين ومهندسات بقسم عمارة على مقعدين فقط، كما سيتم أيضًا انتخاب أعضاء الشُعب الهندسية على مستوى الجمهورية.