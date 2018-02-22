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الخميس، 22 فبراير 2018 10:34 م
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وكيل تعليم دمياط يوجه بتفعيل مبادرة المحافظ "إنزل شارك دي بلدك"

الخميس، 22 فبراير 2018 07:40 م
وكيل تعليم دمياط يوجه بتفعيل مبادرة المحافظ "إنزل شارك دي بلدك" السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط




دمياط معتز الشربينى
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عقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،  اجتماعا بمديرى عموم المديرية والإدارات التعليمية في إطار تفعيل مبادرة  الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية تحت عنوان  (أنزل شارك دي بلدك)، والتي تهدف إلى حث  كل المصريين بالمشاركة الإيجابية في الإدلاء بأصواتهم وبدون تحيز لمرشح بعينيه.

حيث تناول الاجتماع مناقشة بعض القرارات التي اتخذتها المديرية، لضبط واستقرار العملية التعليمية وآليات تنفيذها، وأكد سويلم أن المديرية بصدد استعداداتها النهائية  للعملية الانتخابية والتي تجري في العديد من مدارسها كالجان إنتخابية مؤكدا علي توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك. 

وأشار "وكيل الوزارة" خلال الإجتماع إلى أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قام بإطلاق المبادرة لحث المواطنين علي النزول والمشاركة في الإنتخابات بدون  تحيز لمرشح عن آخر ولكن لأداء حق الوطن وتفعيلا للانتماء والولاء له.

 

 

 


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