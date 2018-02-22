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الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
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وكيل تعليم القليوبية يشهد اختبارات المشروع القومي لرعاية الموهوبين

الخميس، 22 فبراير 2018 07:37 م
وكيل تعليم القليوبية يشهد اختبارات المشروع القومي لرعاية الموهوبين وكيل تعليم القليوبية خلال الاختبارات




القليوبية نيفين طه
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شهد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب بالقليوبية  ،والدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية ،وحنان محمد الشحات موجه عام التربية الرياضية ختبارات مشروع الموهوبين رياضيا بالمحافظة
 
وقال عجلان أن الاختبارات تستمر خلال الفترة من 21 فبراير الجاري الى 20 مارس المقبل، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء والرقابة الإدارية ،بالتعاون مع وزارة الصحة،والتأمين الصحي، والشباب ،والرياضة  بهدف خلق جيل جديد رياضي من الطلبة والطالبات للنهوض بالمستوي الرياضي والعلمي للطلاب .
 
و أضاف أنه سيتم اختبار 14 ألف و500 طالب تقدموا للمشروع، في 12 إدارة تعليمية يخوضون الاختبارات  في 9 العاب ،ويتم اختبارهم من خلال مسئولي الاتحادات الرياضية للألعاب التسعة والشباب والرياضة  ،والتأمين الصحي  ،ويتم  اجراء الاختبارات في العاب المصارعة والملاكمة والجودو، والتايكوندو وألعاب القوى ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة السلة وكرة اليد" بهدف مشاركة الطلاب في المحافل والبطولات الدولية باسم مصر.
 
 
 

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