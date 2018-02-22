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الخميس، 22 فبراير 2018 06:32 م
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وفاة عامل صعقا بالكهرباء اثناء عمله بعقار تحت الإنشاء

الخميس، 22 فبراير 2018 06:13 م
وفاة عامل صعقا بالكهرباء اثناء عمله بعقار تحت الإنشاء جثه-ارشيفية




الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى عامل مصرعه اليوم صعقاً بالكعرباء أثناء عمله فى عقار تحت الإنشاء بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية وتم نقله إلى المساشفى  وتم تحرير محضر بالواقعة .

 

وتلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية إخطاراً من مامور قسم شرطة باب شرقي بوصول شخص لمستشفي الانبا تكلا الخاصة وهو م ب م 26 سنة عامل بناء ،مقيم مركز كفر الدوار، متوفيا نتيجة صعق تيار كهربائى.

 

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيقه المدعو م ب  37 سنة عامل بناء مقيم بذات العنوان، بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بالعقار رقم 76 شارع ممفيس منطقة الإبراهيمية باب شرقى.. "تحت الإنشاء" وحال قيامه بتوصيل التيار الكهربائى لتشغيل المعدة الخاصة بأعمال النجارة "منشار كهربائى" صعقه التيار وتوفى.. واتهم المدعو أ خ ع  مالك العقار المشار إليه "بالإهمال مما تسبب فى وفاة شقيقه.

 

وأيد الواقعة شاهد رؤية من العاملين معه بالعقار، تم اخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف وقام اللواء مساعد الوزير مدير الأمن بتكليف اللواء مدير ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر المحضر رقم 1676 /2018 إدارى قسم باب شرقى وجارى العرض علي النيابة.

 


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