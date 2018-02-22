وصول و سفر 2899 راكب و تداول 877 شاحنة بموانىء البحر الأحمر





جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 321 راكب و 67 شاحنة بضائع و 10 شاحنة عفش ركاب و 15 سيارة كما تغادر السفينتين القاهرة و الحرية1 و على متنهم 163 راكب و 82 شاحنة بضائع و 7 سيارة.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة Sea bower و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من روسيا و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 82 راكب و 63 شاحنة و 9 سيارة و غادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 293 راكب و 148 شاحنة بضائع و 9 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1181 راكب و تداول 137 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 226 راكب و 6 براد و 9 تريلا كما تغادر السفينة سينا و على متنها 42 راكب و 30 براد و 12 تريلا.

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 203 راكب و 12 براد و 1 تريلا و 2 باص جيت و غادرت ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنهم 710 راكب و 38 براد و 29 تريلا و 2 باص جيت.