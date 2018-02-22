وزير خارجية فرنسا والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان الوضع فى سوريا





أ ش أ

أجرى وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان، الأربعاء، محادثة مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لتقييم الوضع الإنسانى المأساوى المتفاقم فى سوريا، ولاسيما فى الغوطة الشرقية.



وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن لودريان أكد ضرورة تحرك المجتمع الدولى دون تأخير فى أربع اتجاهات وهى الوقف الفورى للأعمال العدائية.

كما طلب ذلك جوتيريس فى مجلس الأمن الدولي، فضلا عن استصدار قرار من مجلس الأمن بإعلان هدنة إنسانية مدتها 30 يوما وهو ما أكد عليه الرئيس ماكرون اليوم لإتاحة إجلاء الأشخاص الذين تتطلب حالتهم ذلك، والتوصيل الآمن، ودون عائق للمساعدة الإنسانية لكل الأشخاص المحتاجين.