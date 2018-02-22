وزير الكهرباء يكرم مصطفى عبود العضو المنتدب لمجموعة منصور





كرمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يوم الثلاثاء الماضي مجموعة منصور باعتبارها إحدى أهم 10 مؤسسات اقتصادية رائدة فى توفير الكهرباء عن طريق استخدام نظم الإضاءة الموفرة ولمبات الليد في منشآتها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ومصطفى عبود العضو المنتدب لمجموعة منصور وعدد من المؤسسات والشركات..

كانت مجموعة منصور قد تعاونت مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ووزارة الكهرباء بتغيير نظم الإضاءة والتحول للمبات الليد فى كافة منشآتها والتي تشمل 100 فرع لمترو وخير زمان وميني مترو وفريش فوود ماركت وكذلك مقراتها الإدارية بالقاهرة والاسكندرية والمحافظات و24 مخزن من مخازن المجموعة على مستوى الجمهورية ويأتي ذلك في ضوء اهتمام المجموعة بدورها الوطني نحو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة وتحسين مستويات كفاءة الاستخدام لكافة الموارد المتاحة....

وفى هذا الإطار وقياساً على نتائج الدراسات والتجارب العملية حول الاستخدام الأمثل لترشيد الطاقة فقد نجحت مجموعة منصور من خلال استخدام التطبيقات الحديثة الموفرة للطاقة في توفير 25 مليون كيلوات وات سنوياً بما يعادل استهلاك أكثر من 10000 سكن منزلى.

هذا وتستمر جهود مجموعة منصور فى ريادتها للمسئولية المجتمعية والوطنية وتعزيز استجاباتها السريعة للمتغيرات والمعطيات الاقتصادية والبيئية الجديدة وذلك من خلال تبنيها لبرامج وخطط فعالة مثل برنامج تمكين المرأة وهو البرنامج الأول من نوعه في مصر وكذلك مبادرة الأكياس البلاستيكية صديقة البيئة والقابلة للتحلل والتي قامت بتطبيقها في فروع مترو وخير زمان وذلك ايماناً منها بضرورة دعم وتنمية البيئة من ناحية والاقتصاد من ناحية ثانية.