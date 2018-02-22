وزير العدل الإيرانى يشارك باجتماع الأمم المتحدة رغم فرض عقوبات دولية عليه





جنيف (أ ف ب)

يشارك وزير العدل الإيرانى الأسبوع المقبل فى اجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف وذلك رغم العقوبات الأوروبية والسويسرية المفروضة عليه، ما أثار غضب المعارضة الإيرانية فى الخارج.

وعلى رضا آوايى على قائمة العقوبات السويسرية والأوروبية إذ تعتبره برن وبروكسل "مسئولا عن انتهاكات لحقوق الانسان وعمليات اعتقال خارج إطار القانون وحرمان سجناء من حقوقهم"، عندما كان مدعيا عاما فى طهران.

وقال معارضون ايرانيون فى الخارج إن الوزير لعب دورا أساسيا فى مجزرة بحق سجناء سياسيين فى العام 1988.

وتقول منظمة العفو الدولية إن 5 آلاف سجين قتلوا فى بضعة أشهر فى 1988 داخل السجون الإيرانية، وأشار المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية الذى تعتبر منظمة مجاهدى خلق مكونه الأساسى إلى سقوط 30 ألف قتيل غالبيتهم ناشطون فى المنظمة.

واعتبر شاهين جوبادى أحد أعضاء المجلس الوطنى للمقاومة الإيرانية أن "كلمة آوايى أمام مجلس حقوق الإنسان ستكون بمثابة استهزاء بالأمم المتحدة وآلياتها الخاصة بحقوق الإنسان".