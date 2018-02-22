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وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية

الخميس، 22 فبراير 2018 07:15 م
وزير الصحة يقرر صرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية وزير الصحه خلال جولته




الاسكندرية جاكلين منير
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أصدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قرارًا بصرف شهر مكافأة للعاملين بمستشفى شرق المدينة، خلال جولة مفاجئه قام  بها، بعدد من المستشفيات فى الإسكندرية.
 
حيث تفقد الوزير أقسام مستشفى شرق المدينة المختلفة، واستمع إلى مريض فى قسم قسطرة القلب داخل المستشفى وأشاد بالخدمة بها، كما استمع الوزير إلى شكوى من إحدى السيدات والتى تقدمت للوزير بطلب للعلاج على نفقة الدولة، ووعد الوزير بالنظر فى طلبها.
 
وعلى جانب آخر، كشف وزير الصحة خلال جولته، الكثير من أوجه الإهمال بمستشفى رأس التين، حيث لم يجد إلا 5 أطباء فقط من إجمالى عدد الأطباء المكلفين بالعمل، علما بأن المستشفى بها 145 سريرا، وطبيبة واحدة لقسم الأشعة، وآخر فى الاستقبال مع تغيب مدير المستشفى وباقى الأطباء.
 
واستمع الوزير إلى شكوى مريض متواجد داخل قسم الاستقبال دون أن يتوجه إليها أحد، وكلف الوزير الأطباء فى المستشفى بفحص المريضة، كما رصد الوزير أوجه عديدة من القصور بعدم وجود معايير مكافحة العدوى وعدم نظافة المستشفى بشكل عام.

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