وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع السودان فى مجال الثروة الحيوانية





الخرطوم (أ ش أ)

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد المنعم البنا، مع وزير الثروة الحيوانية السوداني، بشارة جمعة أرور، اليوم الخميس بالخرطوم، سبل تعزيز ودفع التعاون بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية بما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين .

والتقى وزير الزراعة الوزير السودانى فى جلسة ثنائية على هامش المؤتمر الإقليمى لقارة أفريقيا لمنظمة الفاو المنعقد حاليا بالخرطوم .

وقال وزير الزراعة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، إنه بحث مع الوزير السودانى آليات زيادة الاستثمارات المصرية فى مجال الثروة الحيوانية بالسودان، وجذب رجال الأعمال من مصر للعمل فى هذا القطاع العام، تحقيقا لمصلحة الطرفين .

وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعكف حاليا على عمل دراسة لتفعيل التعاون بين مصر والسودان فى مجال الثروة الحيوانية، وتحديد ما يمكن أن يقوم به كل طرف، منوها بأنه سيتم عرض هذه الدراسة على رجال الأعمال من الجانبين .

وأضاف أن البلدين يعملان على تطوير سبل ووسائل التعاون فى قطاع الثروة الحيوانية لتعظيم القيمة المضافة وتنمية القدرات فى هذا المجال، من خلال إنشاء المحاجر البيطرية والمجازر وغيرها .

ونوه إلى أنه سيعقد اجتماع آخر على هامش المؤتمر مع وزيرى الزراعة والثروة الحيوانية بالسودان ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث كيفية دعم التعاون بين مصر والسودان زراعيا وحيوانيا، بما يحقق أفضل استخدام واستفادة لموارد الدولتين .

وأكد وزير الزراعة أن السودان لن يوقف تصدير الماشية الحية إلى مصر، موضحا أن وزير الثروة الحيوانية السودانى أكد له عدم صدور قرار من الحكومة السودانية بوقف تصدير الحيوانات الحية.