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الخميس، 22 فبراير 2018 05:47 م
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وزير الأوقاف ورئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" يبحثان تطوير هيكل الوزارة

الخميس، 22 فبراير 2018 03:55 م
وزير الأوقاف ورئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" يبحثان تطوير هيكل الوزارة جانب من اللقاء




كتب لؤى على
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بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، التطوير المقترح للهيكل الإدارى لوزارة الأوقاف والانتهاء من عملية تحديث البيانات الخاصة بالوزارة بالتنسيق بين الوزارة والجهاز، بما يؤدى إلى تحديد وأداء المهام التنفيذية لكل إدارة بدقة وكفاءة عالية.
 
جاء ذلك فى حضور اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، وقيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
 
 

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