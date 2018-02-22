وزير الأوقاف ورئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" يبحثان تطوير هيكل الوزارة

وزير الأوقاف ورئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" يبحثان تطوير هيكل الوزارةالخميس، 22 فبراير 2018 03:55 م
جانب من اللقاء
كتب لؤى على
إضافة تعليق
بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمستشار محمد جميل إبراهيم رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، التطوير المقترح للهيكل الإدارى لوزارة الأوقاف والانتهاء من عملية تحديث البيانات الخاصة بالوزارة بالتنسيق بين الوزارة والجهاز، بما يؤدى إلى تحديد وأداء المهام التنفيذية لكل إدارة بدقة وكفاءة عالية.
جاء ذلك فى حضور اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب الوزير، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات، وقيادات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة