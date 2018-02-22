وزيرة التخطيط: جميع قطاعات الاقتصاد حقتت مؤشرات موجبه خلال الربع الثانى





مصطفى عبد التواب

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن جميع القطاعات الاقتصادية حققت مؤشرات موجبه خلال الربع الثانى، وهو الامر الذى يعنى الاستدامة فى معدلات النمو الاقتصادى التى تشهدها مصر منذ الربع الاخير فى العام الماضى.

وأضافت السعيد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن أبرز القطاعات التى حققت معدلات نمو خلال الربع الثانى من العام الحالى هم قطاعات الصناعة والتشييد والبناء والاستخراجات، مشدده على أن هذه القطاعات هم أهم ثلاث قطاعات اقتصادية خلال النصف الأول من العام.