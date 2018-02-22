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وزارة التضامن تنفى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب

الخميس، 22 فبراير 2018 03:46 م
وزارة التضامن تنفى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي




كتبت هند مختار
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نفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنباء عن نية وزارة التضامن الاجتماعى فرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب والتى تصل للسجن المشدد على من ينجب أكثر من طفلين وكلما زاد عدد الأطفال كلما زادت العقوبة، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (68) بتاريخ ‏22 فبراير 2017‏، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة البلبلة.

 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لا نية لدى الوزارة سواء فى الوقت الحالى أو فى وقت سابق لفرض أية عقوبات قانونية على كثرة الإنجاب،  وأن تلك الشائعات تروجها بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة.

 

وفى سياق آخر، أعلنت الوزارة أنه قد تم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1439هـ/2018م، اعتباراً من يوم الأحد الماضى الموافق 18 فبراير وحتى الاثنين الموافق 5 مارس 2018،  بشرط أن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية، ومسدداً الاشتراك السنوى للجمعية قبل 1/2/2018م، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامان على الأقل فى 1 مارس 2018، ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.


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