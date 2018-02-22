واشنطن: التقارير تشير لعدم إصابة أى من طاقم السفارة فى هجوم الجبل الأسود





واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن التقارير الأولية تشير إلى عدم إصابة أى من طاقم سفارتها فى الجبل الأسود خلال الهجوم الانتحارى الذى استهدف مبنى السفارة بالعاصمة "بودجوريتشا".

وذكرت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الخميس، أن مسئولى السفارة يعملون عن كثب مع شرطة جمهورية الجبل الأسود؛ لتحديد هوية منفذ الهجوم.

ومن جانبها، أعلنت السفارة الأمريكية تعليق خدمات التأشيرة اليوم، موضحة أن الخدمات المتاحة للرعايا الأمريكيين تقتصرعلى الخدمات الطارئة.

وقد حثت السفارة رعاياها بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر، وتجنب التواجد فى تجمعات كبيرة إلى جانب متابعة وسائل الإعلام المحلية والمثول لتوجيهات السلطات المحلية.

يذكر أن مجهول قد ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة فى "بودجوريتشا" ثم فجر نفسه، فيما أغلقت مركبة تابعة للشرطة على الفور الشارع الذى تقع به السفارة، بينما لم تظهر أضرار على المبنى.