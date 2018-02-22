هواوي تقفز إلى المركز 25 على قائمة Brand Finance لأكثر العلامات التجارية قوة





- هواوى تواصل التقدم بقيمة علامتها التجارية خلال 2018

استطاعت شركة هواوي مرة أخرى مواصلة التقدم في قائمة Brand Finance البريطانية للاستشارات العالمية، والمختصة بتقييم الأصول والعلامات التجارية حول العالم ولتقفز الشركة من المركز ال40 الي المركز ال25 وقامت المؤسسة بتقييم الشركة بواقع 38.046 مليار دولار بمعدل زيادة اكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، من خلال أجهزتها الراقية وحملتها التسويقية العالمية المبتكرة.

وتقوم مؤسسة Brand Finance بتقييم العلامات التجارية العالمية بشكل سنوي لإصدار تقريرها الذي يشمل أعلى 500 علامة تجارية قيمة على مستوى العالم حيث تعد واحدة من أهم وكالات تقييم العلامة التجارية العالمية والأكثر مصداقية، وتشمل معايير اختيار صارمة ليس فقط مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، ولكن تهتم المؤسسة أيضاً بتقييم ولاء العلامة التجارية واستثمارها في السوق.

التقرير السنوي ل Brand Finance يعتبر من أهم الأدوات لتقييم الشركات حول العالم، وذلك نظراً لأنه يعكس مدى قوة العلامات التجارية كما يعمل على تقييمها من حيث تواجدها حول العالم ومدى أنتشارها.

وحافظت شركة هواوى على تقدمها فى القائمة خلال الأعوام الماضية، وذلك من خلال تعزيز مركزها بشكل مستمر حيث جاءت الشركة فى المركز ال 47 خلال عام 2016، منه قفزت الى المركز ال 40 خلال عام 2017 وصولاً الى المركز ال 25 خلال عام 2018 الذى يعد دليل على نجاح الشركة المتواصل فى التواجد فى مختلف الاسواق العالمية بالإضافة الى تعزيز من مكانة علامتها التجارية .

ولا يقتصر التطور الملحوظ لشركة هووي من خلال تقريرBrand Finance حيث ظهرت الشركة أيضاً ضمن قائمة BrandZ لأفضل 100 علامة تجارية كما تتواجد أيضاً فى قائمة أفضل 100 علامة تجارية التابعة ل Interbrand ومن خلال كل هذا تم إثبات القوة والمجهود المبذول في ابراز اهمية العلامة التجارية لشركة هواوي.

وكان عام 2017 قد شهد عدد كبير من الطفرات التكنولوجية لشركة هواوي حيث طرحت الشركة سلسلة هواتف "Mate 10" والتي حظيت بشعبية جارفة نظراً لما تحتويه من الخصائص المميزة.

أما فى مجال البحث والتطوير فقد تعاونت هواوي مع وعدة علامات تجارية عالمية لتحسين تجربة المستخدم منها عملاقة التصوير الألمانى Leica وشركة Porsche Design الرائدة وشركة Google العملاقة.

تستكمل هواوي طريقها الناجح نحو أطلاق منتجات مبتكرة تهدف إلى تلبية متطلبات مستهلكيها حول العالم، كما تواصل الشركة تحقيق المزيد من المفاجآت لعملائها حول العالم . الجدير بالذكر أن شركة هواوى تستعد للإعلان عن تكنولوجيا جديدة خلال نسخة هذا العام من المعرض الدولي للهواتف المحمولة MWC.