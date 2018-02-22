هجوم انتحارى قرب السفارة الأمريكية فى الجبل الأسود

هجوم انتحارى قرب السفارة الأمريكية فى الجبل الأسودالخميس، 22 فبراير 2018 06:23 ص
انفجار- أرشيفية
أ ف ب - رويترز
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أقدم رجل على تفجير نفسه أمام سفارة الولايات المتحدة فى عاصمة الجبل الأسود "بودجوريستا" بعد إلقائه قنبلة باتجاه مبنى السفارة ليل الأربعاء الخميس، بحسب ما أعلنت حكومة مونتينيجرو.
ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر.
وقالت السفارة على موقعها الإلكترونى "تنبه السفارة الأمريكية فى بودجوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعا أمنيا نشطا بالسفارة الأمريكية... تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".
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