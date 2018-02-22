نوفاتك الروسية: مهتمون بجعل أرامكو السعودية شريكا بمشروع للغاز الطبيعى المسال





موسكو (رويترز)

قال ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذى لشركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز اليوم الخميس إن الشركة مهتمة بانضمام عملاق الطاقة السعودى أرامكو كشريك فى مشروع الغاز الطبيعى المسال-2 فى القطب الشمالى.

ووقعت نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعى غير مملوك للدولة في روسيا، وأرامكو السعودية الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم بشأن التعاون.

ويهدف مشروع الغاز الطبيعى-2 للبدء بانتاج الغاز الطبيعى المسال من 2022-2023 .