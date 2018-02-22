نوفاتك الروسية: مهتمون بجعل أرامكو السعودية شريكا بمشروع للغاز الطبيعى المسال

نوفاتك الروسية: مهتمون بجعل أرامكو السعودية شريكا بمشروع للغاز الطبيعى المسالالخميس، 22 فبراير 2018 05:15 م
أرامكوا
موسكو (رويترز)
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قال ليونيد ميخلسون الرئيس التنفيذى لشركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز اليوم الخميس إن الشركة مهتمة بانضمام عملاق الطاقة السعودى أرامكو كشريك فى مشروع الغاز الطبيعى المسال-2 فى القطب الشمالى.
ووقعت نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعى غير مملوك للدولة في روسيا، وأرامكو السعودية الأسبوع الماضى مذكرة تفاهم بشأن التعاون.
ويهدف مشروع الغاز الطبيعى-2 للبدء بانتاج الغاز الطبيعى المسال من 2022-2023 .
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