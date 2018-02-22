



كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

ننشر صور الهجوم الانتحارى بمحيط السفارة الأمريكية فى الجبل الأسود، حيث أقدم رجل على تفجير نفسه أمام سفارة الولايات المتحدة فى عاصمة الجبل الأسود "بودجوريستا"، بعد إلقائه قنبلة باتجاه مبنى السفارة، بحسب ما أعلنت حكومة مونتينيجرو.

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر، وقالت السفارة على موقعها الإلكترونى "تنبه السفارة الأمريكية فى بودجوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعا أمنيا نشطا بالسفارة الأمريكية، تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".



أحد عناصر الشرطة فى الجبل الأسود



الشرطة تنتشر بمحيط الحادث



انتشار لقوات الأمن بمحيط مبنى السفارة



فرض طوقا أمنيا بمحيط الحادث