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نقيب التمريض على مستوى الجمهورية تفتتح الجمعية العمومية العادية بالغربية‎

الخميس، 22 فبراير 2018 09:20 م
نقيب التمريض على مستوى الجمهورية تفتتح الجمعية العمومية العادية بالغربية‎ محرر اليوم السابع مع نقيب عام التمريض




الغربية – أحمد زيادة:
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افتتحت اليوم الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري ورئيس الإدارة المركزية ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض وأمين اتحاد العرب للتمريض الجمعية العمومية العادية بالغربية لمناقشة الميزانية لعام 2017 بقاعة العوامة الذهبية بمدينة بسيون .
 
حضر مايقرب من 570 عضو من أعضاء الجمعية العمومية بالغربية من جميع مدن المحافظة للمشاركة في أعمال الجمعية برئاسة محمد عبد الواحد نقيب التمريض بالغربية .
 
وأكدت  أنها بصدد عمل نادي اجتماعي لأعضاء النقابة بمدينة المحلة الكبرى ،ومدينة بسيون ووعدت أعضاء النقابة بالعمل على إنهاء قانون بدل العدوى والسهر والعمل على زيادة معاش الأعضاء الفترة القادمة .
 
 
شارك في الحضور النائب سامح فتحي حبيب عضو مجلس النواب والدكتور محمود الحلفاوى مدير الإدارة الصحية ببسيون وإبراهيم شامة نائب رئيس مجلس المدينة والدكتور خالد عربون نائب مدير مستشفى بسيون المركزي والدكتور مصطفى الجندي مدير مستشفى الحميات.
 
وأشار سامح حبيب  عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون انه هنالك سعى لعمل نادي اجتماعي للتمريض ولكن الأرض التى كانت مخصصة  أملاك دولة  والآن يتم البحث عن أرض ري لإستكمال المشروع عليها

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