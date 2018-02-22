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نقيب البيطريين: الأطعمة المستوردة تمر بمراحل فحص دقيقة قبل السماح بتداولها

الخميس، 22 فبراير 2018 01:00 ص
نقيب البيطريين: الأطعمة المستوردة تمر بمراحل فحص دقيقة قبل السماح بتداولها الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين




كتبت آية دعبس
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كشف الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن الأغذية المستوردة وكل ما يتعلق بالطب البيطرى يتم استيراده من الخارج، أو يتم تصديره، يمر على المحاجر البيطرية، بجانب أخذ عينات من كافة الكميات وتحليلها بمعهد بحوث الدقى، للإفادة بمدى صلاحيتها، بالإضافة إلى تحاليل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى تجرى مقارنة بين العينات والنتائج، وبناء عليه يتم السماح بدخول تلك الأطعمة أو منعها.

 

وأضاف العامرى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"،: طالما دخلت الأطعمة إلى الأسواق، يعنى ذلك أنها سليمة، لكن أصحاب بعض الضمائر الضعيفة يتلاعبون بها بعد ذلك، مثل غش الأغلفة، وتواريخ الصلاحية، وغيرها من الصور، وهو ما يتطلب من الدولة إحكام عمليات التفتيش على الأسواق، إلا أن ذلك يصعب تنفيذه فى ظل وجود عجز كبير فى أعداد البيطريين.

 

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن الحل الأمثل بالنسبة للمواطنين، فى تلك الحالة، هو ألا يشترى أى أغذية من الشارع يتم تداولها على الأرصفة، من مصادر مجهولة، وأن يهتم بالتعامل مع المنافذ المعروفة مثل منافذ القوات المسلحة والشبيهة لذلك.


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نقيب البيطريين

اطعمه مستوردة

المحاجر البيطرية

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