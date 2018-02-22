نقابة تمريض الغربية تعقد الجمعية العمومية لمناقشة زيادة المعاشات





الغربية - احمد زيادة

عقدت نقابة التمريض الفرعية بالغربية الجمعية العمومية السنوية بقاعة العوامة الذهبية بمدينة بسيون بحضور كلا من الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض ،ورئيس الإدارة المركزية ،ووكيل وزارة الصحة لشئون التمريض بوزارة الصحة ،وأمين الاتحاد العرب للتمريض .

وصرحت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض ، انه تم زيادة المعاشات الي ثلاث أضعاف من 50 ال 150 جنية و بناء اول نادي في بورسعيد وأول مصيف في مرسي مطروح واقامة نادي للتمريض بالمحلة الكبري وإقامة تأمين صحي شامل بدأ في بورسعيد بالتعاقد مع مصر للتأمين.

وأضاف النائب سامح حبيب عن دائرة بسيون فى كلمة له انه يسعي جاهدا لعمل نادي اجتماعي للتمريض ولكن لأن الأرض كانت ملك دولة وهذا محظور عمل نوادي إجتماعية عليها والآن يتم البحث عن أرض ري لإستكمال المشروع عليها.