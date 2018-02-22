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نقابة المهندسين بالدقهلية تنهى استعداداتها لاستقبال 42 ألف ناخب غدا

الخميس، 22 فبراير 2018 10:21 م
نقابة المهندسين بالدقهلية تنهى استعداداتها لاستقبال 42 ألف ناخب غدا نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية




الدقهلية - محمد حيزة
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أنهت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، استعداداتها لانتخابات النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الشُعب الهندسية البالغ عددها 7 شعب، فيما ستبدأ الانتخابات غدا من العاشرة صباحا غدًا حتى السابعة مساء.

 

وصرح المهندس محمد الخولى، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، أنه تم تجهيز المقر الانتخابى بمقر نادى المهندسين بمدينة طلخا بـ43 لجنة انتخابية، و6 لجان بالمقر الانتخابى بمدينة ميت غمر موزعة حسب الحروف الأبجدية للمهندسين الذين لهم حق التصويت، للتسهيل على الناخبين فى سرعة الإدلاء بأصواتهم كما تم تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابى.

 

وأضاف الخولى أن لجنة الانتخابات تضم أيضا كلا من المهندس عبد الله عبد المهمين، والمهندس محمد عامر، كما تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى، من خلال وجود قاضى بكل لجنة، كما أن هناك تنسيقا مع مديرية الأمن لتأمين العملية الانتخابية، كما تم توفير صناديق انتخابيه شفافة، وتم توزيعها على اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم توفير لجنة للاستعلام الإلكترونى عن الناخب قبل دخوله اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم تسليمه بيان يوضح رقم اللجنة الانتخابية ورقم المسلسل وحالة السداد ليقوم بتسليم البيان للقاضى داخل اللجنة الانتخابية عند الإدلاء بصوته .

 

وأشار الخولى رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، إلى أنه يحق التصويت لكل المهندسين المسددين لاشتراكات النقابة حتى 2017 فى حالة عدم سداد الاشتراك ممكن السداد يوم الانتخاب فى أى نقابة فرعية قبل التصويت، مع توفير عددًا من الموظفين بالنقابة لاستخراج الكارنيهات وتسديد الرسوم اللازمة لمن لم يسدد اشتراك عام 2017، والذى يمنع بدونه المشاركة فى التصويت حتى فى حالة إحضار بطاقة الرقم القومى أو كارنيه لعام سابق، مضيفا أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة فى الانتخابات حولى 42 ألف مهندس، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2017 حتى مساء اليوم الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء غد الجمعة، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوى حتى قبل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.

 

وأوضح الخوالى أن التصويت سيتم فى ثلاث ورقات الورقة الأولى لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ويتنافس على المقعد مرشحان لاختيار واحد منهم، والورقة الثانية لاختيار 7 ممثلين عن مجلس النقابة الفرعى، والورقة الثالثة لاختيار ممثلى الشُعب وهم عبارة عن 7 ممثلين لكل شُعبة من الشعب الـ 7 .


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