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نقابة الصيادلة تناقش اللائحة الجديدة مع الفرعيات وتمنحهم أسبوعا لدراستها

الخميس، 22 فبراير 2018 11:18 م
نقابة الصيادلة تناقش اللائحة الجديدة مع الفرعيات وتمنحهم أسبوعا لدراستها نقابة الصيادلة




كتبت آية دعبس
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عقد الدكتور حسام حريرة، أمين عام نقابة الصيادلة، اجتماعا اليوم الخميس، مع أمناء عموم النقابات الفرعية، وتم بالاجتماع عرض المستجدات الراهنة بالنقابة العامة، وإطلاع أمناء العموم على قرارات مجلس النقابة العامة رقم 60، إضافة إلى المقترحات الخاصة بإعداد لائحة داخلية جديدة للنقابة لتنظيم شئون العمل الإدارية والمالية داخل نقابة صيادلة مصر.

 

وتم بالاجتماع عرض اللائحة المقترحة من النقابة العامة، وتعهد أمناء العموم بعرضها على مجلسهم ولعموم الصيادلة، لإبداء مقترحات خلال أسبوع.

 

كما تم عرض الخدمات التى قدمتها النقابة العامة لصيادلة مصر فى الفترة من 15 يناير وحتى 21 فبراير، واطمأن أمناء عموم الفرعيات على سير العمل بأروقة النقابة .

 

من ناحية أخرى قام الدكتور عمرو زكريا، عضو مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الخميس، بإهداء درع النقابة للدكتور جمال عبد الحى عمران لصدور قرار جمهورى رقم 37 لسنة 2018 بتعيينه عميدا لكلية الصيدلة جامعة دمنهور لمدة ثلاث سنوات، وتقدم بالتهنئة له نيابة عن مجلس النقابة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح فى منصبه الجديد.


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نقابة الصيادلة

لائحة نقابة الصيادلة

الصيادلة



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