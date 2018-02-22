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الخميس، 22 فبراير 2018 05:47 م
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نجوم الفن والكرة يدعمون مبادرة "عنيك فى عنينا" للوصول إلى المواطنين

الخميس، 22 فبراير 2018 04:23 م
نجوم الفن والكرة يدعمون مبادرة "عنيك فى عنينا" للوصول إلى المواطنين أحد مشاهد فيلم دعم المبادرة




كتب مدحت وهيبة
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اختارت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى التى أطلقتها مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، عدد من رموز كرة القدم والفن فى مصر والعالم العربى كسفراء للمبادرة، وهم إلهام شاهين، ووفاء عامر، ودرة، وهنا شيحة، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد فلوكس، وأحمد جمال، وحازم إمام، وأحمد حسن، ونادر عبد الله، وبهاء سلطان.

وقال الدكتور محمد العقبى، المدير التنفيذى للمبادرة فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن تعاون نجوم الفن والكرة من أصحاب الجماهيرية الكبيرة يعزز تواجد وانتشار المبادرة بين الجمهور، ويسهل التواصل معهم، مشيرا إلى أن المبادرات العالمية دائما ما تعتمد على لغتى الفن والرياضة للوصول إلى القاعدة الكبيرة من الجمهور.

وأكد العقبى أن جميع سفراء المبادرة شاركوا فى تصوير فيديو موجه للجمهور لتشجيعهم على الكشف والحصول على العلاج، ودعم المبادرة فى رحلتها للقضاء على مسببات العمى فى مصر، لافتا إلى أنهم أبدوا رغبتهم واستعدادهم أيضا لمرافقة قوافل المسح الطبى التى تطلق أسبوعيا بقرى ونجوع مصر للتواصل مع الجمهور بشكل مباشر.


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نجوم الفن والكرة

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المواطنين



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