ناشطون: التحالف الدولى يشن غارات جوية على داعش فى دير الزور

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أفاد ناشطون سوريون اليوم الخميس بأن طائرات تابعة للتحالف الدولى شنت غارات على مواقع لمسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى الريف الشرقى لدير الزور .

وقال الناشطون - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن تمكنت من إنهاء وجود التنظيم فى بلدة البحرة فى الريف الشرقى لدير الزور بعد 20 يوما من المعارك ".

ومن جانبه أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) مع عدد من فصائل المعارضة فى ريف إدلب الجنوبى، موضحا أن 3 فصائل شكلوا كيانا موحدا لطرد مسلحى النصرة من مواقع فى ريف إدلب الجنوبى، وسط أنباء عن سقوط قتلى من الجانبين.

وفى الغوطة الشرقية، أشار المرصد إلى ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الجوية على الغوطة الشرقية إلى 322 شخصا، وإصابة أكثر من 1700، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل على انتشال عشرات المفقودين من تحت الأنقاض.

وفى عفرين، أفادت مصادر سورية بتمكن فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة فرض سيطرتها على أربع قرى فى جبهات (جنديرس وراجو وشيران) فى غرب وشمال وجنوب عفرين بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحى الأكراد.

وأضافت المصادر أن الفصائل تمكنت بدعم من طيران المدفعية التركية من فتح الطريق الواصل بين محور الدالمى ومحور راجو غرب عفرين بعد انتزاع عدة مزارع غرب بلدة خربتسلوكي.

وفى مقابل، أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية استهداف تجمعات للقوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها بشمال عفرين بصاروخ موجه.. ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.