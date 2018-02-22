نائب وسط سيناء : لأول مرة أنام فى قريتى آمن بسبب نجاح عملية سيناء 2018

نائب وسط سيناء : لأول مرة أنام فى قريتى آمن بسبب نجاح عملية سيناء 2018الخميس، 22 فبراير 2018 09:18 م
نائب وسط سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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جدد النائب جازى سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء ، تأكيده نجاح عملية سيناء 2018 فى ملاحقة فلول الإرهابيين.
وقال فى تصريح له اليوم، إنه ولأول مره ينام ليلته فى قريته آمن بعد ان كانوا يعانون خطر ملاحقة الإرهابيين لهم.
وأضاف بعد وصولي لقريتي شعرت بالأمن والأمان ونمت مرتاح في بيتى ، بعد ان كنت لا ارتاح فى ظل الخطف والقتل لرموز سيناء من مشايخ وعواقل وشباب ونواب .
وتابع : أن القوات المسلحة والشرطة والمتعاونين من أهالى سيناء مع القوات المسلحة والشرطة يحققون نتائج في القضاء على الإرهاب تثلج الصدور .
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