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نائب مدير "يونيسف" يستقيل بعد شكاوى عن سلوك غير لائق

الخميس، 22 فبراير 2018 09:29 م
نائب مدير "يونيسف" يستقيل بعد شكاوى عن سلوك غير لائق منظمة اليونسيف




الأمم المتحدة (أ ف ب)
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قدّم نائب مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" جاستن فورسايث استقالته فى أعقاب شكاوى عن سلوك غير لائق بحق موظفات أثناء عمله فى منصبه السابق كمدير تنفيذى لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" البريطانية، بحسب ما أعلنت الخميس المنظمة الاممية لمساعدة الأطفال.

وقالت يونيسف فى بيان "قبلت المديرة التنفيذية هنرييتا فور اليوم استقالة جاستن فورسايث من منصبه كنائب للمدير التنفيذى لليونيسف".

واضافت "نحن ممتنون لعمل السيد فورسايث فى السنتين الماضيتين فى الدفاع عن الأطفال الأكثر ضعفا ودعم مهمة يونيسف فى انقاذ أرواح الاطفال. هذه المهمة أصبحت الآن أكثر أهمية من أى وقت".

انضم فورسايث لليونيسف فى 2016 بعد مغادرة منصبه مديرا تنفيذيا لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" حيث اشتكت ثلاث موظفات بأنه بعث برسائل نصية غير لائقة وأدلى بتعليقات حول ملابس الموظفات الشابات.

وقالت يونيسف الأربعاء أنها لم تكن على علم بأن فورسايث يواجه تلك الاتهامات عندما تولى منصبه.

وقدم فورسايث اعتذارا للموظفات الثلاث بشأن الوقائع.

 


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