نائب الرئيس الأمريكى يهاجم شقيقة كيم جونغ أون





ناشونال هاربور (أ ف ب)

هاجم نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الخميس، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التى حضر إلى جانبها حفل افتتاح الألعاب الأولمبية فى بيونج تشانج، معتبرا أنها "ركن" فى النظام الاستبدادى الذى يقمع ملايين من مواطنيه.

وقال بنس خلال مؤتمر سنوى للمحافظين الأمريكيين قرب واشنطن إن "شقيقة كيم جونج أون هى ركن أساسى فى النظام الأكثر استبدادا والأكثر قمعا فى العالم، وفى حلقة عائلية شريرة تمارس القمع والتجويع والسجن بحق 25 مليون شخص".

وأضاف على وقع تصفيق الحاضرين "لجميع من اعتقدوا فى وسائل الإعلام أنه كان على أن أقف وأصفق للكوريين الشماليين أقول: إن الولايات المتحدة لا تدعم الديكتاتوريات الدموية، إننا نقاوم الديكتاتوريات الدموية".

وتابع بنس "وسنبقى حازمين حتى تكف كوريا الشمالية عن تهديد بلادنا وحلفائنا وحتى تتخلى عن صواريخها النووية والبالستية لمرة واحدة وأخيرة".

وحضر بنس وكيم يو جونج فى التاسع من فبراير حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية جنبا إلى جنب على مرأى من كاميرات العالم أجمع، لكنهما لم يتبادلا أى حديث.

وكشفت واشنطن بعدها أن نائب الرئيس كان مستعدا للقاء وفد يضم مسئولين كوريين شماليين على هامش الألعاب، لكن هذا "الاجتماع القصير" تم إلغاؤه "فى اللحظة الأخيرة" من جانب بيونج يانج بعد تصريحات شديدة اللهجة لبنس.