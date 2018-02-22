موانئ دبى العالمية تتهم جيبوتى باستيلاء غير قانونى على محطة للحاويات





دبى (رويترز)

اتهمت موانئ دبى العالمية جيبوتى، بأنها استولت بطريقة غير قانونية على محطة دوراليه للحاويات اليوم الخميس، بعد أن قالت حكومة جيبوتى إنها أنهت من جانب واحد عقدا لتشغيل المحطة مع الشركة التى مقرها دبى.

وقالت موانئ دبى العالمية فى بيان "حكومة جيبوتى سيطرت بطريقة غير قانونية اليوم على محطة دوراليه للحاويات"، وقالت إن الشركة شرعت فى إجراءات للتحكيم فى لندن لحماية حقوقها.