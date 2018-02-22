video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 05:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22/2/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الخميس، 22 فبراير 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22/2/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة - صورة أرشيفية




كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الخميس    ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان، وذلك كما يلى: 
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 5:03  ص
الظهر 12:09 ص
العصر 3:22
المغرب 5:49
العشاء 7:06
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 5:07 ص
الظهر 12:14
العصر 3:26
المغرب 5:52 م
العشاء 7:10 م
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:59
الظهر 12:05 م
العصر 3:18 م
المغرب 45: 5 م
العشاء 7:02 م
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:50 ص
الظهر 11:57
العصر 3:12 م
المغرب 5:39 م
العشاء 6:54 م
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:57 ص
الظهر 12:03 ص
العصر 3:20 م
المغرب 5:48 م
العشاء 7:01
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
الفجر 5:27 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:54 م
المغرب 6:24 م
العشاء 7:34 م
 
المدينة المنورة
الفجر 5:28 ص
الظهر 12:35 م
العصر 3:53 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:33 م
 
الرياض
الفجر 5:00 ص
الظهر 12:07 ص
العصر 3:24 م
المغرب 6:55 م 
العشاء 7:05 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 4:48
الظهر 11:54 م
العصر 3:08 م
المغرب 5:36
العشاء 6:51 م
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 5:29 ص
الظهر 12:36 م
العصر 3:54 م
المغرب 6:21 م
العشاء 7:35 م
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 5:35 ص
الظهر 12:41 م
العصر 3:51 م
المغرب 6:18 م 
العشاء 7:38
 
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 4:56 ص
الظهر 12:02 ص
العصر 3:16 م
المغرب 5:42 م
العشاء 6:59 م

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21/2/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة