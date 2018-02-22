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"مهندسين القاهرة" تنفى تسليم كارنيهاتها لعاملين: مهندسة تحاول افتعال مشكلة

الخميس، 22 فبراير 2018 10:07 م
"مهندسين القاهرة" تنفى تسليم كارنيهاتها لعاملين: مهندسة تحاول افتعال مشكلة نقابة المهندسين - ارشيفية




كتب رضا حبيشى
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نفى مصدر مسئول بالنقابة الفرعية بالقاهرة، ما تردد عن تسليم النقابة الفرعية كارنيهات المهندسين لعاملين بالشركات الذين يعلمون بها بعد تسديد اشتراكات من جانب شركاتهم.

وأضاف المصدر، أنه تم تسليم كل مهندس الكارنيه الخاص به والتوقيع باستلامه، كما تم تسليم نقيب المهندسين بعض الكارنيهات لتسليمها للمهندسين بمعرفته وبينهم إحدى المهندسات التى حاولت افتعال مشكلة .
 
وأكد المصدر أن المهندسة المذكورة تقدمت بشكوى لنقيب للمهندسين، وعندما اكتشف عدم صحة شكواها تم حفظها.
 
 

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