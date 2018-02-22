video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مندوب فرنسا بمجلس الأمن: 400 ألف مدنى تحت الحصار فى الغوطة الشرقية

الخميس، 22 فبراير 2018 08:11 م
مندوب فرنسا بمجلس الأمن: 400 ألف مدنى تحت الحصار فى الغوطة الشرقية مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر




كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إنه يجب وقف إطلاق النار فى الغوطة بشكل فورى وسريع من أجل مساعدة المدنيين، وتابع:" 400 ألف مدنى تحت الحصار فى الغوطة الشرقية..يجب أن نوقف معاناة المدنيين من خلال وقف العمليات هناك".

وأضاف " ديلاتر"، خلال كلمته بمجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى الغوطة الشرقية بسوريا، أن بلاده تندد بالقصف الممنهج ضد المدنيين فى الغوطة، وتابع:" سننظر فى التعديلات الروسية على مشروع القرار".

وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة ، أن بلاده تعمل على إيجاد حل سياسى للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، وتابع:" ونحذر أننا إذا فشلنا فى التعامل مع هذه الأزمة فأن الأسوأ قادم إن لم ننهى هذا الصراع والتصاعد والحالات الإنسانية واستهداف المدنيين ويجب أن لا تكون سوريا قبراً تدان به الأمم المتحدة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرصد: مقتل أكثر من 400 مدنى خلال 5 أيام من قصف النظام للغوطة الشرقية

"الأمم المتحدة": 80% من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء والغوطة بلا ماء وطعام

مسئول أممى: العمليات العسكرية فى الغوطة تحولت إلى مسار ممنهج لاستهداف المدنيين

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الإعلام ينشر معلومات مغلوطة عن الغوطة الشرقية

سوريا

مجلس الامن

الامم المتحده

الغوطه

الحرب بسوريا



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة