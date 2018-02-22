مندوب فرنسا بمجلس الأمن: 400 ألف مدنى تحت الحصار فى الغوطة الشرقية





كتب أيمن رمضان

قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إنه يجب وقف إطلاق النار فى الغوطة بشكل فورى وسريع من أجل مساعدة المدنيين، وتابع:" 400 ألف مدنى تحت الحصار فى الغوطة الشرقية..يجب أن نوقف معاناة المدنيين من خلال وقف العمليات هناك".

وأضاف " ديلاتر"، خلال كلمته بمجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع فى الغوطة الشرقية بسوريا، أن بلاده تندد بالقصف الممنهج ضد المدنيين فى الغوطة، وتابع:" سننظر فى التعديلات الروسية على مشروع القرار".

وأكد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة ، أن بلاده تعمل على إيجاد حل سياسى للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، وتابع:" ونحذر أننا إذا فشلنا فى التعامل مع هذه الأزمة فأن الأسوأ قادم إن لم ننهى هذا الصراع والتصاعد والحالات الإنسانية واستهداف المدنيين ويجب أن لا تكون سوريا قبراً تدان به الأمم المتحدة".