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مندوب سوريا بمجلس الأمن: الأمم المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات تركيا بعفرين

الخميس، 22 فبراير 2018 09:55 م
مندوب سوريا بمجلس الأمن: الأمم المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات تركيا بعفرين بشار الجعفرى




كتب إبراهيم حسان
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قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، إن الأمم المتحدة تغض الطرف عن انتهاكات تركيا المستمرة فى سوريا بشكل يومى فى عفرين.

 

وأوضح أن الحكومة السورية وجهت رسائل شبه يومية لمجلس الأمن توثق عدد الخسائر والضحايا فى دمشق، ولكن هناك تجاهل تام لرسائل الحكومة السورية التى تثبت الجرائم العديدة التى أرتكبت على الأراضى السورية.

 

وأضاف الجعفرى، خلال كلمة له بجلسة مجلس الأمن بنيويورك، أن هناك جنون إرهابى يحدث فى الغوطة الشرقية يجب وقفه، مؤكدا أن كل المجموعات التى توجد بالغوطة إرهابية مهما غيرت من أسمائها لقتلها المدنيين هناك، وتابع: "أيدلوجيات الفكر الإرهابى الوهابى واحدة".

 

 


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الحرب فى سوريا

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