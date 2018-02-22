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مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الإعلام ينشر معلومات مغلوطة عن الغوطة الشرقية

الخميس، 22 فبراير 2018 07:38 م
مندوب روسيا بالأمم المتحدة: الإعلام ينشر معلومات مغلوطة عن الغوطة الشرقية فاسيلى نيبينزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة




كتب أيمن رمضان
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اتهم المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة ، فاسيلى نيبينزيا، وسائل الإعلام الدولية بنشر معلومات مغلوطة حول الأوضاع فى الغوطة الشرقية، مشددًا على أن العالم يستقى المعلومات من مجموعة الخوذ البيضاء المرتبطة بالإرهابيين.

وأضاف " نيبينزيا"، خلال كلمته بمجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع فى الغوطة الشرقية بسوريا، أن الإرهابيين فى الغوطة يقصفون العاصمة دمشق بشكل دورى، مطالبًا بضرورة إظهار الصورة الحقيقة للأحداث فى سوريا.

وشدد المندوب الروسى لدى الأمم المتحدة، على أن آلاف الإرهابيين متواجدين فى الغوطة، وتابع: "المسلحون يحتجزون المدنيين فى الغوطة الشرقية كدروع بشرية".

وتابع قائلًا: وقف إطلاق النار بسوريا أمر مطلوب ومحبذ ولكن علينا معرفة آليات تطبيقه، نود أن نحصل على ضمانات حول وقف إطلاق النار المقترح فى سوريا، سنواصل عملنا لتحقيق السلام فى سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".


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