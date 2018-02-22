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مقتل 8 من أفراد الشرطة فى هجوم بوسط أفغانستان.. وطالبان تعلن مسئوليتها

الخميس، 22 فبراير 2018 10:18 ص
مقتل 8 من أفراد الشرطة فى هجوم بوسط أفغانستان.. وطالبان تعلن مسئوليتها الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية




كابول (أ ش أ)
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لقى 8 من أفراد الشرطة الأفغانية حتفهم فى هجوم استهدف مركزا للشرطة فى إقليم غازنى بوسط أفغانستان.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الخميس، عن عارف نورى المتحدث باسم حاكم الإقليم قوله: إن الهجوم وقع الليلة الماضية، حيث هاجم المسلحون المركز الأمنى من أربع جهات باستخدام الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد الشرطة واصابة اخر فى هجوم دام ساعتين.

ومن جانبه، أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان مسئولية الحركة عن الهجوم، وادعى مقتل 9 من أفراد الشرطة واحتجاز آخر لدى الحركة.


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