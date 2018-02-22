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مقتل وإصابة 4 من مسلحى داعش فى غارة أمريكية شرق أفغانستان

الخميس، 22 فبراير 2018 08:50 ص
مقتل وإصابة 4 من مسلحى داعش فى غارة أمريكية شرق أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية




كابول(أ ش أ)
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قُتل ما لا يقل عن 3 مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى فى غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار فى إقليم ننجارهار شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن الفيلق الـ 201 فى الجيش الأفغانى قوله إن أحدث ضربة جوية أمريكية لطائرة بدون طيار أسفرت أيضا عن إصابة أحد عناصر داعش.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فى ذلك داعش، على هذا التقرير حتى الآن.

ويعتبر ننجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا شرق أفغانستان، بيد أن الجماعات المسلحة الإرهابية المناهضة للحكومة بدأت عملياتها فى بعض مناطقه النائية خلال السنوات الأخيرة.


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