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"معلومات الوزراء" تنفى تسبب مستشفى مصرية بالغردقة فى وفاة سائح بريطانى

الخميس، 22 فبراير 2018 03:49 م
"معلومات الوزراء" تنفى تسبب مستشفى مصرية بالغردقة فى وفاة سائح بريطانى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء




كتبت هند مختار
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استمرارًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعى، وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات خلال الفترة من 14 حتى 22 فبراير 2018‏.

وحول أنباء تزعم بتسبب أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة في وفاة سائح بريطاني بعد فصل المستشفى الأجهزة عنه نتيجة لعدم دفعه تكاليف علاجه، فقد تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التى أكدت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، موضحة أن التقرير النهائى الخاص بتلك الواقعة، أشار إلى أنه فور العلم بها تم تشكيل لجنة من العلاج الحر بالوزارة وأساتذة متخصصين، وتبين أن السائح يبلغ من العمر 39 عامًا، دخل إحدى المستشفيات الخاصة بالغردقة ‏فى 18 مايو 2017، وهو فى حالة غيبوبة لإصابته بفشل كلوى، وتم وضعه بغرفة الرعاية المركزة، بجانب إرساله إلى مستشفى القصير العام لإجراء غسيل كلوى ثلاث مرات، ولم يطلب من السائح دفع أى مستحقات مالية حتى وفاته مساء يوم الإثنين 29 -5-2017، مشددة على أن السائح ظلّ فى المستشفى لمدة 11 يومًا يتلقى الخدمة بشكل لائق ودون تقصير، على الرغم من رفض شركة التأمين الإنجليزية تغطية تكاليف العلاج منذ الأيام الأولى.

وأكدت الوزارة، أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من سمعة مصر، خاصة مع إجراءات الوزارة للاهتمام بالسياحة العلاجية، مع مراقبة الوزارة فى الوقت نفسه وبشكل مستمر لمدى التزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بقرار استقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة بالمجان.

وفى النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام فى حالة وجود أى استفسار يرجى الاتصال على ‏رقم الوزارة التالى (27923754), أما فى حالة وجود أى شكاوى يمكن الدخول على ‏الموقع ‏الإلكترونى لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط ‏الساخن لها (16528).‏


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