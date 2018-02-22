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معاينة المعمل الجنائى تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة

الخميس، 22 فبراير 2018 06:00 ص
معاينة المعمل الجنائى تكشف كيفية سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالعجوزة سرقة شقة - أرشيفية




كتب بهجت أبو ضيف
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عاين خبراء المعمل الجنائى بالجيزة شقة تعرضت للسرقة على يد مجهول بشارع السودان بالعجوزة، وكشفت المعاينة أن السارق تمكن من الدخول عبر كسر كالون الباب الرئيسى، كما كسر باب غرفة النوم الخاص بصاحبة الشقة، واستولى على مشغولات ذهبية تصل قيمتها إلى نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 8 آلاف ريال و26 ألف جنيه مصرى.

وذكر مصدر أمنى أنه تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد السرقة، للتوصل لهوية المتهم.

وأضاف المصدر أن المتهم وضع لاصق على العين السحرية من الخارج لباب الشقة المقابلة للشقة المسروقة بذات الطابق، لمنع المقيمين بها من مشاهدتهم عبر العين السحرية، خاصة أن سكان تلك الشقة يرتبطون بعلاقة قرابة بصاحبة الشقة المسروقة.

تقدم "علاء.ع" مهندس ببلاغ لقسم شرطة العجوزة أفاد فيه بسرقة مجهولين لشقة والدته الكائنة بشارع السودان، فانتقل الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة والنقيب أحمد عادل إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة استولوا على مشغولات ذهبية ملك صاحبة الشقة، تتعدى قيمتها نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 9 آلاف ريال و26 ألف جنيه، وأجهزة كهربائية.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات وجمع المعلومات للتوصل لهوية المتهمين، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.


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