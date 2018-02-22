مطار القاهرة الدولى يستقبل غدا أول شحنة "بطاريق" لنقلها إلى مول مصر

مطار القاهرة الدولى يستقبل غدا أول شحنة "بطاريق" لنقلها إلى مول مصرالخميس، 22 فبراير 2018 04:14 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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قال الدكتور صفوت مبارك مدير عام الحجر الصحى البيطرى بمطار القاهرة الدولى، إنه من المقرر أن يستقبل مطار القاهرة الدولى غدا الجمعة أول شحنة بطاريق فى تاريخ المطار لنقلها إلى مول مصر.
وأوضح "مبارك" فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن شحنة البطاريق تقدر بعدد نحو 20 بطريق قادمة من دولة اليابان، ومتوجهة إلى مول مصر الجديد داخل القاهرة، موضحا أن هذه أول مرة تدخل البطاريق مصر، باعتباره حيوان له ظروف حياتيه خاصة إذ أنه يعيش فى المناطق الجليدية الباردة وتحتاج إلى ظروف مناخية خاصة.
وترجع إدارة وملكية مول مصر الواقع فى مدينة 6 أكتوبر، لمجموعة الفطيم حيث يعتبر مول التسوق وجهة الترفيه الأهم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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