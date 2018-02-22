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مصدر أمنى يروى تفاصيل حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى

الخميس، 22 فبراير 2018 04:37 م
مصدر أمنى يروى تفاصيل حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى انقلاب سيارة - أرشيفية




كتب عبد الرحمن سيد
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روى مصدر أمنى، تفاصيل حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى أنه أثناء سيارة السيارة رقم 27874 أجرة بنى سويف فى الاتجاه من بنى سويف، يقودها "ياسر.ت.م" 44 سنة سائق ومقيم فى بنى سويف "فر هاربا" حدث انقلاب للسيارة نتيجة لانفجار الإطار الخلفى الأيسر نتيجة لاختلال عجلة القيادة

 

وأضاف المصدر، الحادث نتج عنه إصابة أمين شرطة "أشرف.م.ع" 35 سنة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، وأمين شرطة "أيمن، ق، م" 37 سنة من قوة أمن القاهرة و"سعاد.أ.م" 35 سنة عاملة فى مصنع ملابس ومقيمة فى بنى سويف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم بواسطة سيارات الإسعاف.

 

وأوضح المصدر، أن أوناش المرور انتقلت إلى موقع الحادث وتم رفع الحطام من الطريق وسحب جميع الكثافات المرورية، فيما يكثف مباحث المرور من جهودهم للقبض على السائق الهارب واستكمال الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق أسيوط الغربى بوقوع حادث مرورى وعلى الفور كلف اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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