video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصدرأمنى: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منشأة ناصر

الخميس، 22 فبراير 2018 03:46 م
مصدرأمنى: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منشأة ناصر عقار منشأة ناصر المنهار




كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى ، أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية للعقار المنهار فى منشأة ناصر ومعاينة العقار المجاور له، بعد انهيار أجزاء عليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين، فيما انتقل فريق من النيابة إلى موقع العقار لمعاينة المكان و حصر المصابين.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بانهيار منزل فى منشأة ناصر وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية إلى المكان وبصحبته أوناش لرفع ركام المنزل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر امنى: إخلاء عقار من السكان مجاور للمنزل المنهار فى منشأة ناصر

اخبار الحوادث

انهيار عقار

الحماية المدنية

منشاة ناصر

رفع ركام العقار



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة