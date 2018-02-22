مصدرأمنى: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منشأة ناصر

مصدرأمنى: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار فى منشأة ناصرالخميس، 22 فبراير 2018 03:46 م
عقار منشأة ناصر المنهار
كتب عبد الرحمن سيد
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أكد مصدر أمنى ، أنه سيتم تشكيل لجنة هندسية للعقار المنهار فى منشأة ناصر ومعاينة العقار المجاور له، بعد انهيار أجزاء عليه تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أرواح المواطنين، فيما انتقل فريق من النيابة إلى موقع العقار لمعاينة المكان و حصر المصابين.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة بانهيار منزل فى منشأة ناصر وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبد الظاهر مساعد الوزير للحماية المدنية إلى المكان وبصحبته أوناش لرفع ركام المنزل.
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