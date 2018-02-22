مستشفى منوف تستقبل جثة فتاة صدمها قطار "القاهرة _ الإسكندرية"الخميس، 22 فبراير 2018 05:50 م
جثه-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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استقبلت منذ قليل مشرحة مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، جثة لفتاة تدعى نورهان عبد الفتاح عزت ومقيمة بمركز قويسنا، توفيت نتيجة اصطدام قطار القاهرة_ الإسكندرية بها حال عبورة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وجارى استخراج تصريح النيابة لدفن الجثة.
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