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الخميس، 22 فبراير 2018 06:31 م
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مستشفى منوف تستقبل جثة فتاة صدمها قطار "القاهرة _ الإسكندرية"

الخميس، 22 فبراير 2018 05:50 م
مستشفى منوف تستقبل جثة فتاة صدمها قطار "القاهرة _ الإسكندرية" جثه-ارشيفية




المنوفية _ محمد فتحى
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استقبلت منذ قليل  مشرحة مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، جثة لفتاة تدعى نورهان عبد الفتاح عزت ومقيمة بمركز قويسنا، توفيت نتيجة اصطدام قطار القاهرة_ الإسكندرية بها حال عبورة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وجارى استخراج تصريح النيابة لدفن الجثة.

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