مستشفى منوف تستقبل جثة فتاة صدمها قطار "القاهرة _ الإسكندرية"





المنوفية _ محمد فتحى

استقبلت منذ قليل مشرحة مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية، جثة لفتاة تدعى نورهان عبد الفتاح عزت ومقيمة بمركز قويسنا، توفيت نتيجة اصطدام قطار القاهرة_ الإسكندرية بها حال عبورة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وجارى استخراج تصريح النيابة لدفن الجثة.