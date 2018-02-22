مستشار للبيت الأبيض: تقلبات سوق الأسهم "شىء عادى"





واشنطن (رويترز)

هون رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض من أهمية المخاوف بشأن التقلبات الأخيرة فى سوق الأسهم الأمريكية قائلا إنها "ليست شيئا استثنائيا".

وأبلغ كفين هاسيت الصحفيين فى البيت الأبيض اليوم الخميس، "إنه شىء عادى فى سوق الأسهم".

وقال "لا أظن أن هذا شيئا استثنائى أو أنه شىء يجب أن يقلق الناس بشأنه"