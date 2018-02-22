مستشار عرفات: الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية

مستشار عرفات: الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانيةالخميس، 22 فبراير 2018 03:56 م
محمد رشيد
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق
أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية بطريقة مزيفة.
وكتب محمد رشيد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الدعاية التركية لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية، وخاصة عبر توظيف الدراما ليس هدفا فنيا أو تجاريا مجردا، فالهدف هو تكريس كل التزييف والأكاذيب التى لقنت لنا فى الكتب المتخلفة، فهل تنتفض الأقلام والدراما #العربية لإعادة كتابة وقائع ذلك التاريخ الدموى الأسود بدقة؟".
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة