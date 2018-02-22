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مستشار عرفات: الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية

الخميس، 22 فبراير 2018 03:56 م
مستشار عرفات: الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية محمد رشيد




كتبت – شرويت ماهر
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أكد محمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات، أن الدراما التركية يتم توظيفها لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية بطريقة مزيفة.

وكتب محمد رشيد عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :" الدعاية التركية لتمجيد تاريخ الإمبراطورية العثمانية، وخاصة عبر توظيف الدراما ليس هدفا فنيا أو تجاريا مجردا، فالهدف هو تكريس كل التزييف والأكاذيب التى لقنت لنا فى الكتب المتخلفة، فهل تنتفض الأقلام والدراما #العربية لإعادة كتابة وقائع ذلك التاريخ الدموى الأسود بدقة؟".

محمد رشيد

 


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محمد رشيد

مستشار عرفات

تويتر

الدراما التركية

أردوغان



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