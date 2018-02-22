مسئول قطرى: نساعد إسرائيل وندخل أموالا لفلسطين بعلم تل أبيب وواشنطن





(رويترز)

قال دبلوماسى قطرى اليوم الخميس، إن قطر تساعد إسرائيل، وتقدم الأموال للفلسطينيين بعلم تل أبيب وواشنطن، من أجل تجنيب إسرائيل حرب جديدة فى غزة.

وأضاف السفير محمد العمادى لرويترز فى مقابلة بالقدس بعد أن اجتمع مع وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلى ومسؤولين فى الأمن نقدم المساعدات حتى لا تندلع حرب مقبلة".

وتابع العمادى وهو أيضا مدير الإغاثة لقطاع غزة قائلا: "العمل الذى نقوم به هو الحفاظ على السلام للبلدين" .

وقال: "نبلغ واشنطن بالمعلومات الصحيحة بشأن ما نقوم به"، وذكر أنه زار إسرائيل 20 مرة منذ 2014، وكانت الزيارات سرية فى السابق لكنها لم تعد على هذا النحو الآن.