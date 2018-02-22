مسئول فلسطينى: محمود عباس سيعود لرام الله غدا الجمعة

مسئول فلسطينى: محمود عباس سيعود لرام الله غدا الجمعةالخميس، 22 فبراير 2018 11:46 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رويترز
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ذكر مسئول فلسطينى كبير لرويترز اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص دورية وإنه بصحة جيدة.
وقال لرويترز إن عباس غادر المستشفى فى مدينة بالتيمور الأمريكية وإنه سيعود إلى مدينة رام الله فى الضفة الغربية غدا الجمعة.
وكانت وكالة "رويترز" أفادت سابقا، نقلا عن "مسؤول فلسطينى كبير"، أن عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.
وقال المسؤول بالهاتف "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات.
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفلسطينى يتلقى العلاج فى مستشفى "بالتيمور" فى الولايات المتحدة، مع حراسة مشددة من الأمن السرى الأمريكى.
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