مسئول فلسطينى: محمود عباس سيعود لرام الله غدا الجمعة

وكانت وكالة "رويترز" أفادت سابقا، نقلا عن "مسؤول فلسطينى كبير"، أن عباس دخل مستشفى في الولايات المتحدة لإجراء فحوص دورية.

وقال المسؤول بالهاتف "هو الآن في مستشفى لإجراء فحوص دورية"، ولم يكشف مزيدا من المعلومات. وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية سابقا أن الرئيس الفلسطينى يتلقى العلاج فى مستشفى "بالتيمور" فى الولايات المتحدة، مع حراسة مشددة من الأمن السرى الأمريكى.

